Commerciante ucciso dal figlio, i parenti sfasciano l'ospedale

Ultimo aggiornamento: 17:00

Non è bastata l'assurdità della morte di Vincenzo Cardone, 53 anni, il commerciante del quartiere Poggioreale ucciso dal figlio Alfredo, 31 anni, dopo una lite per futili motivi conclusasi con Alfredo che ha preso un coltello dal banco macelleria per colpire il padre alla giugulare.Vincenzo Cardone è morto dopo il ricovero all'ospedale Loreto Mare. E i parenti si sono sfogati contro la struttura ospedaliera distruggendo una vetrata. Per evitare pericoli, per il momento, al posto della vetrata è stata piazzata una pedana in legno.