Pioggia di commenti a sfondo sessuale sotto la foto di una bimba di 2 anni su Twitter, ecco cosa è successo

Una bambina gioca con un'asta in bocca - probabilmente fingendo che sia un microfono - e sotto la foto piovono un mare di commenti che fanno venire i brividi. La piccola sta giocando con una piccola asta, come mostra uno scatto pubblicato su Twitter dall'ignaro genitore, sembra che voglia cantare, ma quello che gran parte degli utenti ha pensato mette i brividi.

Molti hanno letto un significato a sfondo sessuale in quello che è un gesto in realtà molto comune ai bambini, anche se non piccolissimi, quando comunque tendono a scoprire molto del mondo che li circonda, appunto mettendo gli oggetti in bocca. Insomma, nulla di strano, nulla di insolito, ma soprattutto decisamente nulla di erotico.

Peccato però che siano piovuti una serie di commenti, di persone, di ogni genere ed età che lasciano intendere che quello scatto ricordi loro un doppio senso a sfondo sessuale. «Non dico niente perchè è piccola, ma non farà la cantante», «Dai non è possibile che lo abbia pensato, ha solo due anni», «è una bambina di due anni non posso pensare male ahahahhahah», «smettere di pensare male», "è solo una bambina". E molti altri commenti del genere hanno scatenanto l'indignazione anche di molti altri utenti che non hanno potuto credere a queste battute dal livello vermente basso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 13:02

