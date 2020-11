Tiene sul letto la madre morta da un anno e continua a incassare la pensione: denunciato il figlio 59enne

Ha lasciato la madre morta in casa, senza fare nulla se non coprirla con una coperta, per quasi un anno, e intanto avrebbe percepito la pensione e pagato l'affitto di casa. Lo riporta oggi il quotidiano Il Giorno. È questa l'accusa rivolta al figlio di una 82enne, Luisa Tettamanti, la cui morte è stata scoperta da una parente nel giugno scorso nell'appartamento del quartiere della zona sud di Como, dove il cadavere si trovava in avanzato stato di decomposizione, senza segni di violenza.

Leggi anche > Omicidio a Torino, spara alla moglie, ai figli gemelli e al cane. Poi si uccide: morta la donna e uno dei bambini

L'uomo, un 59enne, ora è accusato dalla Procura di Como di occultamento di cadavere e di aver percepito indebitamente circa 16mila euro di pensione. Il suo legale invece afferma che si sarebbe trattato solo dell'incapacità di gestire la perdita e il decesso della madre.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA