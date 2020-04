Come riadeguare sistemi di pensiero e modelli mentali al mondo che verrà: le lezioni di Stefano Santori gratis sul web

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 11:22

Inutile negarlo: il mondo non sarà più quello precedente all'emergenza. E se è vero che dovremo abituarci a convivere con il virus, almeno nei prossimi mesi, è necessario saper affrontare il futuro con un forte cambio di mentalità di base. È proprio per questo motivo che è nato il progetto "" (Bivnic), un'iniziativa lanciata dal mental coach e trainer. Ecco di cosa si tratta.ha ideato alcuni corsi online, fruibili gratuitamente previa registrazione sul sito di Bivnic , per riadattare la mente in un mondo che è già cambiato in modo radicale. Il ciclo diera già partito lo scorso 21 marzo con una vera e propria maratona formativa, di 12 ore, per cercare di non lasciarsi sopraffare dal radicale cambiamento nello stile di vita imposto dalla quarantena.Da oggi, e nei prossimi giorni, ci saranno nuovi appuntamenti di Bivnic. Dalle 18 di oggi, ci saranno incontri con manager di grandi e piccole aziende., infatti, è da anni un formatore per i dipendenti di tutte lee spiega: «Dobbiamo riadeguare i nostri sistemi di pensiero e i nostri modelli mentali al mondo che verrà, lo faremo anche con chi dovrà gestire la ripartenza economica. Il nostro team è fatto di volontari che hanno deciso di dedicare il loro tempo per essere insieme a voi. Dobbiamo tenere il virus fuori dalle nostre case, ma anche fuori dal nostro cervello». Le lezioni possono essere seguite sul sito web e per aggiornamenti è possibile consultare anche la pagina Facebook.