Ragazzo di 17 anni si risveglia dal coma profondo poco prima dell'espianto degli organi e ricomincia a vivere

Martedì 14 Maggio 2019, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava per essereche lo tenevano in vita per consentire l'i. I famigliari avevano perso le speranze quando è avvenuto il miracolo:si è risvegliato da quello che i medici avevano definitoe in questi giorni ha ripreso la scuola e la routine quotidiana.Il ragazzo ha subito un grave incidente stradaleEra in sella al suo motorino e stava andando a scuola quando si è scontrato con una Mercedes. Uno schianto violento che gli ha provocato un trauma cranico, nonostante indossasse il casco. Una volta in ospedale la diagnosi è stata spietata:. Da qui la decisione di autorizzare la donazione degli organi.Nessuna spiegazione clinica e scientifica quando il ragazzo ha aperto gli occhi, mosso gli arti e cominciato a parlare. Si è risvegliato giusto in tempo e oggi, come racconta "L'Arena di Verona", ha ripreso la sua vita normale dopo cinque mesi. I miracoli a volte si verificano.