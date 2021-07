Litiga con l'ex compagno e lo accoltella al collo e alla mano: arrestata una 24enne, non è la prima volta

Una 24enne brasiliana è stata arrestata dalla polizia a Caserta dopo che una violenta lite con il suo ex compagno è culminata in una aggressione a coltellate.

L'episodio è avvenuto oggi ma non si tratterebbe di un fatto inedito. La giovane è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio, dopo aver litigato in casa con il suo ex convivente. Secondo la ricostruzione degli agenti, la 24enne era stata protagonista di una lite per motivi di gelosia, al termine della quale ha afferrato un coltello e colpito l'ex sia al collo, in prossimità della carotide, sia alla mano, con cui l'uomo aveva tentato di difendersi dai fendenti.

Mentre gli operatori della Polizia Scientifica procedevano al sopralluogo sulla scena del crimine, caratterizzata dalla presenza di numerose tracce ematiche, gli accertamenti investigativi svolti dai poliziotti della Squadra Volante hanno rivelato che durante lo scorso mese di febbraio, in altra provincia, la donna era stata già arrestata per un identico episodio in cui aveva ferito l'uomo con un coltello. Al termine degli atti di rito la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli.

