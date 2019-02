Colpo di fulmine al cinema, ragazza diffonde un messaggio in rete per incontrare l'uomo dei sogni

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

UnAluna giovane ha lasciato un messaggio per undurante la proiezione diallo spettacolo delle 18. Probabilmente le è mancato il coraggio di bloccarlo e presentarsi, così ha affidato la sua storia al destino scrivendo un biglietto che è poi finito in rete.«Ragazza cerca un uomo tra i 38 e i 45 anni, incrociato prima dell'inizio della proiezione, quinta fila dal fondo... jeans, barba e (forse) occhiali. Se vi riconoscete nella descrizione, lasciate un messaggio privato», queste sono state le sue parole, ma la ragazza aggiunge anche dei particolari: «Si è alzato con molta gentilezza per farla andare a prendere il cappellino. Il post è stato condiviso anche sulla pagina Facebook del cinema che ha incoraggiato l'uomo: «beh, fatevi avanti, noi ci limiteremo a far da tramite».Non è la prima volta che simili messaggi vengono affidati alla rete e la storia insegna che possono esserci anche dei lieto fine. Che sia il caso della giovane? Magari se così dovesse essere la speranza è che lo faccia sapere a tutti coloro che stanno condividendo questo messaggio per aiutarla.