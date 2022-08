Colpisce l'ex moglie con la freccia di una balestra, poi si uccide: trovato morto in garage

Un uomo residente a Torre di Mosto, in provincia di Venezia, ha tentato di uccidere l'ex moglie utilizzando una balestra, poi si è tolto la vita nel garage della propria abitazione. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 agosto.

Chi è l'uomo

L'uomo, Michele Beato, era una ex guardia giurata di 56 anni, l'ex coniuge ne ha 52; la coppia ha due figli di 26 e 29 anni. Dopo la separazione la donna si era trasferita a San Stino di Livenza (Venezia), e andava a lavorare come addetta alle pulizie in un negozio di barbiere di Torre di Mosto, poco distante dalla casa dell'ex marito.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe colpito la donna mentre si trovava all'interno della sua automobile nel centro cittadino, con una balestra regolarmente detenuta. Intorno alle ore 14.00 di oggi, Beato l'avrebbe aspettata fuori dall'esercizio commerciale dove lavorava la ex moglie. Quando la donna è entrata in auto ha rotto il finestrino dall'esterno e poi l'ha colpita con al balestra. Poi è tornato a casa e si è tolto la vita con la stessa arma.

Convinto di averla uccisa, si sarebbe diretto quindi verso casa, e avrebbe usato la stessa arma da lancio per uccidersi. La donna, soccorsa dal Suem, versa in condizioni gravi. L'uomo è stato trovato morto in garage, adesso i carabinieri indagano per capire il movente del gesto estremo dell'uomo.

