Covid, da lunedì quattro regioni cambiano colore: ecco tutte le novità

La curva dei contagi Covid continua a scendere: quattro regioni da lunedì passano in una fascia di rischio più leggera. Passano dalla zona arancione alla zona gialla Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta. Solo il Friuli Venezia Giulia rimane in zona arancione. L'indice di contagiosità si sta abbassando. Torna sui livelli dell'inizio dell'estate scorsa in Italia l'indice di trasmissibilità Rt.

I dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute indicano infatti che nel periodo 26 gennaio 2022-8 febbraio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77. Il valore che più si avvicina è stato registrato nel periodo 16 giugno-29 giugno 2021, quando l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,66. Agli inizi di luglio l'Rt era poi salito a 0,91. E da quella rilevazione in poi è sempre stato più alto di 0,8.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 19:01

