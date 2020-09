Omicidio Colleferro, l'ultimo folle video di Bianchi pubblicato poche ore dopo la morte di Willy

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 16:13

Dopo il pestaggio che ha procurato la morte di, uno dei quattro arrestati,, era tranquillo: così tranquillo da postare su Facebook un video ironico, dalla pagina di, con due scimmiette doppiate in romanesco. Non certo un comportamento normale per qualcuno che poche ore prima aveva picchiato a sangue un ragazzo, fino a procurarne la morte.Sotto il post di Facebook, i commenti si sono succeduti a ripetizione e ora sono migliaia: i più gentili li chiamano «bestie, assassini, infami». Sono tutti i loro post a essere stati presi d’assalto dagli utenti, che dopo la pubblicazione dei loro nomi seguita all’arresto hanno scatenato la loro rabbia per la morte del 21enne italiano di origine capoverdiana, picchiato a morte per aver difeso un amico durante una lite.A finire in manette in quattro: Gabriele Bianchi, il fratello Marco, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, accusati di omicidio preterintenzionale. I due fratelli appassionati di MMA sono il bersaglio principale, presi di mira anche sotto i video dei loro allenamenti: «Complimenti per l’addestramento da assassino», scrive un utente sotto uno dei filmati postati sui social. E mentre su diversi media alcuni conoscenti dicono che i due fratelli da tempo aggredivano le persone per divertimento approfittando della loro prestanza fisica, una domanda nasce spontanea: perché nessuno ha fatto mai niente?