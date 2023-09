Badanti e colf quasi introvabili. E costano 80 euro in più al mese

di Lorena Loiacono

Cara badante quanto mi costi, i rincari sulle famiglie arrivano ovunque anche su baby-sitter e colf. E i conti si impennano. A rilevarlo è il Report Family (Net) Work presentato ieri alla Camera da Assindatcolf e dalla Fondazione studi Consulenti del lavoro: tra gennaio e luglio scorsi, infatti, il costo per una badante addetta al servizio di cura per anziani, è aumentato di circa 80 euro al mese facendo salire la spesa media per la cura degli anziani da 1.146 a 1.224 euro al mese.

Tutti i servizi dei collaboratori domestici, in generale, hanno visto la spesa aumentare con un rincaro di 58 euro. L’incremento più significativo riguarda le baby-sitter che, nel primo semestre del 2023, hanno visto aumentare le loro retribuzioni di 112 euro, passando da 747 a 859 euro al mese. L’aumento più contenuto, invece, è quello che riguarda le colf pari a 15 euro mensili, che nello stesso periodo è passato da 546 a 561 euro mensili. Un salasso, dunque, per chi ha bisogno di un collaboratore in casa e su cui gli addetti ai lavori stanno chiedendo di mettere nero su bianco una regolamentazione: «Restiamo convinti che per sostenere economicamente le famiglie, ma anche per porre un argine al dilagare del lavoro sommerso - ha spiegato il presidente dell’Associazione, Andrea Zini - occorra modificare la fiscalità introducendo la totale deduzione del costo che i datori sostengono per colf, badanti e baby sitter».

Secondo i dati di Assindatcolf, infatti, è proprio nelle collaborazioni domestiche che si concentra la maggior parte dell’occupazione dipendente irregolare in Italia, pari al 35,6% del totale.

