Soddisfazione Coldiretti Lazio per firma Dl Decontribuzione filiere

Sarà lo Stato a farsi carico con 426 milioni di euro previsti dal Decreto Rilancio delle contribuzioni delle imprese. Soddisfazione è stata espressa da Coldiretti Lazio per la firma da parte del ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, del decreto per l’esonero dei contributi per le filiere agroalimentari. I fondi sono finalizzati all'esonero straordinario dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Un provvedimento che riguarda le filiere agroalimentari.Il testo è stato poi inoltrato al Mef, dopo la firma della ministra Bellanova, per l’adozione definitiva del provvedimento.



<<Siamo soddisfatti di questo risultato – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - Come Coldiretti ci siamo fatti promotori della decontribuzione. L’esonero del versamento dei contributi è un aiuto concreto alle aziende. L’obiettivo è chiaramente quello del rilancio delle imprese, sia da un punto di vista produttivo, che occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura>>. Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2020, 18:02

