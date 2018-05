Il video della tragedia di Coimpo: quattro morti in pochi secondi

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 09:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROVIGO - Immagini forti, che hanno commosso l’aula del. Sono quelle delleche sorvegliavano le aree dellae che mostrano come sono, tre delle quattrodella tragedia del. Tutto inizia alla 10.01, quando lainizia a smuovere i: l’operaio in due minuti barcolla e crolla a terra, poi arrivano altri due dipendenti e anche per loro le emissioni sono letali. A spiergarlo è stato, che nelle testimonianza parla di quotidiane anomalie nel movimento dei mezzi e di una doppia contabilità in azienda.