Cognome, non solo quello del padre: figli, carte d'identità, codici fiscali, coppie gay. Cosa cambia, le nuove regole

È «discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio» la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza alla luce della quale la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico.

Una decisione storica, ma adesso cosa cambia?

Ovviamente spetterà al legistatore mettere in pratica la sentenza della Corte Costituzionale. Anche perché da oggi si pongono problematiche molto concrete che dovranno essere risolte a breve termine.

Cosa succederà, ad esempio, quando una coppia già col doppio cognome avrà un figlio? Quali cognome adotterà il bimbo? Ovviamente dovranno essere adeguate tutte le carte d'identità e anche i codici fiscali, con l'inserimento del doppio cognome. E cosa succederà con le coppie gay o lesbiche? Domande a cui, oggi, nemmeno gli esperti riescono a rispondere. Così il presidente dell'AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) l'avvocato Gian Ettore Gassani, commenta la decisione della Consulta: “Cambia completamente la cultura giuridico giudiziaria del nostro diritto di famiglia – prosegue Gassani - si tratta di una pronuncia importante adesso toccherà al legislatore mettere in atto questa rivoluzione perché solo così possiamo scrivere la parola dine al paternalismo e al maschilismo del nostro diritto”.

LE NUOVE REGOLE DA SCRIVERE

Servirà, comunque, una legge, in quanto, secondo la Corte, è “compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione assunta”. La novità rispetto al passato, però, è che la Consulta non ha lasciato al Parlamento il tempo di legiferare ma ha deciso di applicare sin da subito la nuova norma. Non viene infatti previsto, come più volte avvenuto nel recente passato, un tempo massimo di 12 mesi per il Parlamento per legiferare sul tema e cambiare le regole.

La Corte, di fatto, si assume la responsabilità di giudicare incostituzionale l’obbligo di cognome paterno, seguendo anche le indicazioni di Strasburgo.

QUALI FIGLI RIGUARDA LA SENTENZA

La dichiarazione di illegittimità costituzionale - che investe tutte le norme che prevedono in automatico l’attribuzione del cognome del padre - riguarda i figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. Ancora una volta la Consulta arriva prima del legislatore e traccia la via sulla quale il Parlamento dovrà muoversi, nel rispetto di quanto affermato nella decisione, le cui motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane. Il legislatore avrà il compito di regolare alcuni aspetti e sciogliere dei nodi, restando però vincolato al verdetto della Corte costituzionale che, con l’addio all’automatismo al cognome paterno, segna un punto di non ritorno. Ad oggi i disegni di legge sul tema all’esame della Commissione Giustizia del Senato sono sei.

La questione era già stata affrontata a gennaio del 2021 dalla Consulta, dopo la richiesta del tribunale di Bolzano per un caso di una coppia che voleva dare al figlio il cognome materno. Una volta sollevata la questione di costituzionalità, la Corte ha preso così la decisione che va di fatto a modificare l’articolo 262 del codice civile, che finora bloccava la possibilità per la madre di dare il suo cognome al figlio.

La nuova sentenza non è ancora stata depositata, ma l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale ha fatto sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con l’articolo 2, l’articolo 3 e l’articolo 117, primo comma, della Costituzione. Quest’ultimo in relazione all’articolo 8 e all’articolo 14 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo.

L’articolo 2 della Costituzione dice che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

L’articolo 3 della Costituzione stabilisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

L’articolo 117 della Costituzione dice invece che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

L’articolo 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo riguarda il diritto al rispetto della vita privata e familiare, mentre l’articolo 14 riguarda il divieto di discriminazione.

«Storico risultato. La pronuncia della Corte Costituzionale sul cognome del nato rappresenta una piccola rivoluzione. Da oggi i genitori potranno scegliere il cognome della madre o del padre o di entrambi e, in mancanza di accordo, il nato avrà il cognome di entrambi». Lo dichiarano gli avvocati Giampaolo Brienza e Domenico Pittella che hanno portato il caso davanti alla Corte Costituzionale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Aprile 2022, 20:16

