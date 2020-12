Italienza: è bufera sul calendario del Codacons con le modelle nude: «Ritiratelo!». Dodici scatti d'autore in bianco e nero firmati da Tiziana Luxardo con splendide modelle vestite solo da una mascherina tricolore simbolo di questa pandemia, con dei francobolli che ritraggono i borghi d'Italia.

«Protagoniste dei 12 scatti in bianco e nero del calendario - si legge in una nota del Codacons - tratto distintivo dello stile dei lavori della fotografa romana Tiziana Luxardo, altrettante ragazze che posano simbolicamente vestite solo da una mascherina anti-Covid, in una cartolina con tanto di francobollo, rimandando a un tempo che non c’è più, quando i saluti venivano scritti e non inviati con il cellulare».

Dall’emblematico titolo “Italienza”, fusione di italianità e resilienza, il nuovo calendario del Codacons che invita gli utenti a votare la modella preferita ( il vincitore si aggiudicherà una copia del calendario autografata), ha generato una vera e propria bufera sui social.

Innanzitutto il soggetto scelto: donne nude. Si tratta di modelle bellissime, questo è vero, ma che correlazione hanno con l'associazione che si rivolge ai consumatori? E perchè la scelta vintage di riproporre un corpo di donna nuda che indossa...male ... una mascherina? Sono queste alcune delle domande che gli utendi sui social hanno posto all'associazione di Carlo Rienzi sempre pronta e attenta quando invece si tratta di bacchettare coppia Ferragni - Fedez?. Chiara Ferragni, ad esempio fu addirittura accusata di blasfemia dall'associazione per aver postato su Instagram l'opera di Francesco Vezzoli.

Sulla pagina Facebook del Codacons sono tantissimi gli uteni che chiedono il ritiro di questo calendario: «Esprimo tutta la mia indignazione per questa iniziativa squallida che depotenzia il femminile - si legge in uno dei post - . Vi invito a fare un passo indietro e a chiedere scusa anche alle giovani che in questo momento difficile sono state coinvolte in questo squallore». « Ma siete seri? - scrive un altro utente - Davvero ancora donne nude? Non avrete la pretesa di parlare di arte spero. C'è da morire di vergogna solo a pensarla una cosa del genere. Non avete la più pallida idea di cosa sia l'arte, figuriamoci la resilienza. Aver usato una fotografa donna la dice lunga sulle vostre intenzioni. Che schifo». « E ancora E in allegato cosa mettete? Un manuale anni '50 per diventare una moglie ubbidiente?».

Le foto della presentazione di oggi, dedicata al calendario 2021 firmato da Tiziana Luxardo. Un viaggio al confine tra bellezza e rinascita del Paese 🇮🇹 Vota la tua foto preferita! ➡ bit.ly/37ZNh9p Pubblicato da Codacons su Sabato 12 dicembre 2020

