Coccodrillo a Brindisi, dalla macchia spunta il rettile. Il racconto choc del testimone che ha scattato la foto

Un incontro ravvicinato con un coccodrillo nelle campagne tra Francavilla Fontana e Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Sembra impossibile ma è successo oggi a un cittadino del posto che ha scattato la foto del rettile prima di darsela a gambe.

Il testimone

«Questa mattina - racconta l'uomo - ero in giro tra le campagne sulla via di Villa Castelli quando ho sentito un rumore tipo fruscio, mi sono girato e ho visto il rettile. Non sembrava pericoloso ma comunque era molto grande». L'uomo ha fatto la foto e si è allontanato ma dopo il giallo della pantera che ha tenuto banco per molti mesi, ora il mistero riguarda il coccodrillo spuntato nella macchia mediterranea, tra ulivi e ortaggi.

Il mistero

Quel che è certo è che dopo cinghiali, lupi, delfini, foche monache e capodogli, ma anche gli orsi polari nello zoo di Fasano, nel Salento è possibile incontrare proprio di tutto.

