Nave imbottita di cocaina: sequestrate oltre due tonnellate di droga purissima FOTO

Oltre due tonnellate dipurissima sequestrata e una persona arrestata: è questo il bilancio del maxisequestro di droga, avvenuto nei giorni scorsi nel porto di Genova ma reso noto solo oggi. Si tratta del più ingente sequestro di sostanze stupefacenti fatto in Italia negli ultimi 25 anni. L'attività, denominata '', è stata svolta dai finanzieri del comando provinciale di Genova - in collaborazione con la direzione centrale per i servizi antidroga del dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, l'Armada colombiana, le autorità britanniche e la polizia nazionale spagnola - e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della procura di Genova.I 1.801 panetti di cocaina erano in un container sotto stiva, partito dalla Colombia e diretto a Barcellona, nascosti dentro 60 borsoni neri tutti uguali. Unacon la droga è stato intercettato dai finanzieri e la droga scambiata con sale. A quel punto il mercantile ha proseguito verso il porto di Barcellona, dove ad attenderlo c'erano i finanzieri italiani e gli uomini della Policia National di Barcellona. La cosiddetta 'consegna controllatà ha permesso di arrestare un cittadino spagnolo di 59 anni, che era in porto a Barcellona ad aspettare il carico. L'attività d'indagine parte direttamente dalla Colombia, dove le autorità, che stanno mettendo in atto tutte le misure contro i cartelli del narcotraffico internazionale, hanno avvisato i colleghi italiana della possibilità dell'arrivo di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.«Si è trattata di un'operazione che ha visto l'impegno di forze di polizia di due continenti diversi - spiega il gen. Renzo Nisi, comandante provinciale della Gdf di Genova - che nasce dalla collaborazione con la Colombia prima e con la Spagna poi. Il tutto ha permesso di poter fare una consegna controllata e di sequestrare oltre due tonnellate di cocaina, dal valore di mercato di oltre mezzo miliardo di euro e di eseguire un arresto». Per il procuratore di Genova Francesco Cozzi si tratta di «un'operazione molto importate sia dal punto di vista della quantità che della qualità che nasce dalla collaborazione sempre più proficua con altre autorità giudiziarie e sotto l'egida di Eurojust. Una collaborazione che sta dando importanti risultati. Oggi, il porto di Genova, assieme a quello di Livorno, sta diventando un crocevia sempre più importante per i traffici illeciti delle rotte internazionali, che stanno abbandonato quello di Gioia Tauro».