Paura in piscina: malori durante la lezione di nuoto dei bambini

Probabilmente a causa di una eccessiva fuoriuscita o di esalazioni diunha accusato dei malori nel tardo pomeriggio durante una lezione di nuovo nella piscina comunale diI ragazzini, di età compresa tra 10 e 12 anni, sono stati soccorsi dal 118, ma solo uno è stato poi portato in ospedale per ulteriori accertamenti, su richiesta dei genitori. Sul luogo i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno eseguito dei campionamenti di aria. Ma non sarebbero state trovate tracce eccessive di coloro, anche perché gli ambienti erano stati aperti e arieggiati.