Cloe Bianco, l'ex studentessa racconta: «Derisa ai colloqui, le facevano foto di nascosto»

Cloe Bianco, la testimonianza di un'ex studentessa della professoressa transgender morta suicida: «Era una donna buona, di un'innocenza disarmante. L'ha uccisa la nostra società».

Cloe Bianco, l'ex alunna: «Non aveva mai indossato la minigonna»

Luca Bianco, dopo aver affrontato un percorso di transizione, nel 2015 aveva cambiato sesso e nome in Cloe. Generando parecchie polemiche all'interno dell'istituto superiore in cui insegnava. All'epoca, tra gli alunni della professoressa transgender morta suicida nel rogo del suo camper dopo aver pubblicato il proprio testamento, c'era anche Sara Mazzonetto, che oggi ha 21 anni. «Tutti dicevano che si vestiva in maniera provocante, ma non è mai stato così. Era una neo donna che rispettava il luogo in cui si trovava» - spiega l'ex alunna di Cloe Bianco a Fanpage - «Non aveva mai portato la minigonna in classe, indossava gonne lunghe con sopra un cardigan in stile anni '20 proprio perché non voleva esporsi ad attacchi retrogradi».

Cloe Bianco, l'ex alunna: «Trattata dai genitori come un fenomeno da baraccone»

L'ex studentessa punta poi il dito contro l'ambiente che si era venuto a creare dopo il 2015. «Lei è sempre stata una persona buonissima e solare, non aveva un briciolo di rabbia dentro di sé. Faceva finta di niente anche quando, in strada, la circondavano per scattarle foto di nascosto. Non so se ci rendiamo conto di cosa ho dovuto sopportare» - spiega la 21enne - «Io ricordo una donna buona, vittima del pregiudizio. I genitori dei miei compagni di scuola la vedevano come un fenomeno da baraccone. Prima di quell'anno, non c'erano mai lunghe code ai suoi colloqui, poi dopo quel fatto venivano tutti a vederla per poi deriderla».

Cloe Bianco, l'ex alunna: «Si infierisce su una donna uccisa dalla società»

Una cosa è certa: nella scuola, dopo il primo giorno in cui Cloe Bianco si era presentata indossando una gonna, si era scatenato un furente dibattito interno. «Molti professori ci dicevano che era un fatto normale, ma non tutti erano d'accordo. C'era anche chi diceva che Cloe aveva rovinato la scuola, che i giornalisti appostati all'entrata avrebbero causato un danno di immagine all'istituto» - ricorda Sara Mazzonetto - «Lei, prima di morire, ha fatto un testamento, chiedendo anche di essere rispettata come donna dopo la sua fine. Ora invece, per i giornali e non solo, la preoccupazione principale è ricordare che "il professore si faceva chiamare Cloe". E tutti commentano i fatti del 2015: "come si vestiva a scuola, se l'era cercata, l'ha voluto lei". Ma stiamo scherzando? Qui parliamo di una donna uccisa dalla società. Punto».

