Cliente preso a bastonate dal proprietario di un ristorante per 4 euro in meno sul conto della cena

Un 44enne è stato preso a bastonate in un ristorante di Rimini per un'incomprensione sul conto della cena: aveva riportato una differenza di 4 euro. La vittima dell'aggressione si è rivolta ai carabinieri per denunciare l'accaduto di sabato scorso.

Leggi anche - Vanessa Zappalà, la rabbia del padre: «Il killer non si rassegnava, aveva messo un gps nella sua auto»

Per l'uomo, prognosi di 30 giorni per la frattura della diafisi ulnare sinistra e contusione con ematoma del dorso. «Sono riuscito ad uscire - ha raccontato l'uomo - per poi cadere a terra sanguinante mentre il mio aggressore fuggiva».

Come riporta RiminiToday, il fatto è avvenuto in un locale sul lungomare riminese quando, verso le 23.30, era arrivato il momento di saldare la cena. Secondo il racconto della vittima, una volta arrivato il momento di pagare tutto era stato dovuto al ristoratore, come dimostrerebbero le ricevute, ma non era così. Uscita dal locale, la vittima era stata richiamata al suo interno: secondo il titolare, infatti, all'appello mancavano 4 euro per un amaro arrivato in un secondo tempo. Il torinese, però, aveva fatto notare che si trattava di un bicchiere pieno di ghiaccio per raffreddare la consumazione precedente.

E qui, il caos: una serie di insulti rivolti all'avventore il quale per cercare di placare gli animi avrebbe lasciato le monete sul bancone. Il titolare avrebbe scagliato il denaro a terra e, mentre il 44enne si era chinato per raccoglierlo, sarebbe arrivato un dipendente del ristorante armato con un bastone che lo avrebbe picchiato ripetutamente colpendolo al costato e alla testa.

Leggi anche - Torino, crolla palazzina di due piani: morto bimbo di 4 anni, altre tre persone estratte vive dalle macerie

«Ho perso i sensi e, solo una volta che mi sono risvegliato in ospedale, mi hanno detto che alcuni passanti mi hanno rianimato col massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo del'ambulanza che mi ha portato al pronto soccorso». Il 44enne, nella giornata di domenica, è stato poi dimesso dall'ospedale con una prognosi di 30 giorni per la frattura della diafisi ulnare sinistra e contusione con ematoma del dorso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA