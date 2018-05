Clemente Mastella rivela: «Io, innocente, costretto a dimettermi. Ho scoperto di aver avuto un infarto»

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Dieci anni. Non ho dormito tranquillo una sola notte, ero innocente. Una vicenda assurda, mi è venuto pure l'infarto».«L'ho scoperto per caso, ora. Come è noto, ho avuto un incidente automobilistico e dovevo operarmi al naso. Ma gli esami di rito non sono andati bene, i medici hanno voluto approfondire. Così ho appreso di aver avuto un infarto, anche se non l'ho capito dato il mio malessere continuo».«Ero ministro della Giustizia quando un presunto pentito rivela che mia moglie (Sandra Lonardo, allora presidente del Consiglio regionale della Campania) avrebbe fatto pressioni su uno dei dirigenti della sanità casertana. Sono stati i Mastella, disse».«Già. Sandra finì agli arresti domiciliari, io fui costretto a dimettermi da ministro. Nessuno mi disse resta, neanche il presidente Napolitano».«Altro che giustizia. Da un'altra intercettazione - è venuto fuori che l'accusatore aveva rapporti con il cognato del boss dei casalesi, Zagarella. L'ho saputo dopo 10 anni».«Volevano distruggere me e il mio partito. Saltando io, saltava tutto quel sistema. Ed è successo proprio così».«È come se avessi avuto il tumore, per 10 anni. Linciato mediaticamente, distrutto nella dignità. La mia storia grida vendetta».