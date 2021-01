Eterno Mastella: «Stop voti dai responsabili, Conte e Renzi se la vedano tra loro. Nascerà un Governo... Covid. Io? Divento l'allenatore dei moderati»»

E ora, Clemente Mastella? I suoi “responsabili” voteranno sempre per un governo Conte?

«No, basta. A Conte e Renzi dico: vedetevela tra voi».



Se l’è presa perché l’hanno schernita?

«Guardi, qui l’unico che si è davvero dimesso sono io, da ministro della Giustizia. Costretto a farlo, ingiustamente, perché poi mia moglie Sandra fu prosciolta da ogni accusa. Altro che “coraggio” delle due ministre renziane...».



Ma nessuno ha i numeri per governare...

«I “responsabili” sono come l’amante. A un certo punto devi dare loro dignità, portarli allo scoperto, riconoscerne il valore. Altrimenti ti dicono addio e sul più bello non potrai contare su di loro».



Però pure stavolta c’è di mezzo sua moglie Sandra: niente più voto da lei in Senato?

«Mi ero permesso di dare qualche consiglio, sono il sindaco di Benevento. E qui chi mi “rompe” di più sono proprio 5Stelle e Pd. Ma una crisi nel mezzo di una pandemia proprio non la capisco».



Che crisi è?

«Sconcertante. Anche la Chiesa si è espressa contro. L’entrata in scena di Grillo e Zingaretti ha scombussolato certi piani, solo che sia Renzi che Conte sono andati troppo in là».



Previsione?

«Una volta esistevano i governi balneari...».



Ora fa freddo, però.

«Cambia poco. Vuol dire che il Presidente Mattarella, che è molto irritato, dovrà dar vita a un Governo Covid».



Per arrivare alle elezioni in giugno?

«Prima del semestre bianco per le votazioni del Colle. Il tempo di uscire dall’emergenza. Il Paese è sfinito».



Cosa vuol dire a Matteo Renzi?

«Che è il vero irresponsabile. L’azione anti-Conte si poteva fare tra qualche mese. Sapesse quanti renziani preoccupati mi hanno telefonato...».



Un altro governo Conte non è possibile?

«I 5Stelle devono difenderlo fino alla morte, lui ha detto mai più con Italia Viva».



Lei che farà?

«Ho capito che posso richiamare i “reduci”, creare un vero spazio politico moderato perché la gente non si fida né dei Conte né dei Renzi. L’eterno ciclo che ritorna, già oggi senza noi “vecchi” il centrosinistra sarebbe già stato travolto».



Si ricandida?

«Macchè. Farò l’allenatore. Come Pippo Inzaghi. Visto che bello il mio Benevento?

