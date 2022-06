Scontro tra auto e moto, Claudio muore a 44 anni. L'incidente in Puglia su una strada 'maledetta'

Incidente e tragedia nel brindisino. Un uomo di 44 anni, Claudio Scarafile, è morto questa mattina in un incidente mortale sulla provinciale che collega Ostuni e Cisternino, in provincia di Brindisi: una strada maledetta, per via delle tante curve che la rendono pericolosa soprattutto per chi deve svoltare a sinistra o sorpassare altri mezzi.

Ed è proprio così che l'uomo, che viaggiava in direzione Cisternino, si è scontrato con un'auto che veniva dal senso di marcia opposto: l'auto avrebbe cercato di svoltare a sinistra ed ha investito in pieno il 44enne in moto, scrive il Quotidiano di Puglia. L'impatto è stato violentissimo e Scarafile, di Cisternino, titolare di un negozio di alimentari, è morto sul colpo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA