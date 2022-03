Treviso: esce in bici per l'allenamento della domenica, Claudio muore davanti agli amici

Un ciclista di 55 anni, Claudio Pagotto, di San Polo di Piave è morto questa mattina, 27 marzo, a Vazzola, in via distrettuale: è stato stroncato da un malore mentre pedalava con altri tre ciclisti. E' intervenuto l'elicottero del Suem intervenuto unitamente alla pattuglia dei Carabinieri di Conegliano.

La vittima

CHI ERA



Nativo di Cimadolmo, Claudio Pagotto era il penultimo di 8 figli, il papà si chiamava Ofelio. La bicicletta era la sua grande passione. Da giovanissimo aveva praticato il ciclismo, correndo con i colori della Rinascita Ormelle nelle categorie Allievi ed Esordienti. Con il passare degli anni aveva lasciato l’agonismo, continuando a praticare il ciclismo a livello amatoriale. Nel frattempo aveva lavorato per una decina d’anni alle Ceramiche Falsarella. Per poi passare alla Spinazzè Group spa, la storica azienda di San Michele dove si producono pali in cemento e acciaio per vigneti e frutteti.

