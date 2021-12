Lotito non entra in Senato: bloccato il seggio del patron della Lazio. Al suo posto resta Carbone

Claudio Lotito non avrà un seggio in Senato. La decisione del nuovo stop al presidente della Lazio e alla sua rivendicazione di diventare senatore è stata presa dall'aula questa mattina. Al suo posto resta in carica Vincenzo Carbone, eletto nello stesso seggio in Campania. Decisivo è stato l'ordine del giorno proposto da Loredana De Petris, capogruppo del gruppo Misto e approvato dall'aula del Senato che, di fatto, congela la decisione della Giunta delle elezioni e immunità, che, nei giorni scorsi, aveva riconosciuto il posto a Lotito.

Il verdetto dell'ordine del giorno ha riportato 155 sì, 102 no e 4 astenuti, ha visto la richiesta di rinvio del caso alla Giunta per rettificare i dati elettorali di proclamazione dei seggi. Dopo la relazione letta in aula da Maurizio Gasparri, presidente della Giunta delle elezioni e immunità, al Senato è iniziata la discussione che ha portato alla conferma di Carbone, ai danni di Lotito.

Nell'ordine del giorno - che ha avuto 155 sì, 102 no e 4 astenuti - si chiede il rinvio del caso alla Giunta per rettificare i dati elettorali di proclamazione dei seggi.

Proposti due odg

Dopo la relazione letta in aula dal presidente della Giunta delle elezioni e immunità, Maurizio Gasparri (in sostituzione del relatore Adriano Paroli, assente per missione), al Senato è cominciata la discussione.

Al Senato sono stati presentati due ordini del giorno: uno a prima firma di Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto e un altro del capogruppo di Italia viva, Davide Faraone. Precedentemente, è stata votata e respinta la sospensiva proposta dal senatore Pietro Grasso che ha chiesto all'aula di sospendere la decisione "in attesa che la Giunta acquisisca ulteriori elementi di certezza, necessari perché l'applicazione dell'attuale legge elettorale avvenga sulla base di dati verificati e reali", ha spiegato in aula.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 11:04

