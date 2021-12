Claudio D'Alessio, il figlio del cantante Gigi condannato per lesioni alla colf: «Mi colpiscono per il mio cognome»

Claudio D'Alessio, figlio del cantante napoletano Gigi, è stato condannato a 3 mesi e 15 giorni, con pena sospesa, per lesioni personali e violenza privata. Il giovane è accusato di avere aggredito e cacciato di casa la colf il 5 luglio del 2014. La donna, in servizio nell'appartamento di D'Alessio ai Parioli, aveva protestato per le urla durante una lite tra il giovane e la fidanzata Nicole Minetti, da qui la reazione violento di D'Alessio jr. Il pm per lui aveva sollecitato una condanna a 9 mesi. I difensori dell'imputato hanno annunciato ricorso in appello contro la sentenza.

«Ci tengo a precisare una cosa - ha scritto D'Alessio in un post su Instagram - ho perso il primo grado di un processo basato su un livido dietro ad un braccio con una prognosi di 3 giorni, ripeto di 3 giorni… diagnosticato a distanza di 48 h dai presunti fatti più di 7 anni fa. Avrei gradito che la cosa finisse oggi ed evitare il solito circo mediatico e banali commenti, purtroppo non è stato così, mi toccherà aspettare ancora alcuni mesi. So bene di essere ripetitivo, ma dato l’interesse altrui, sono costretto a sottolinearlo ancora una volta, a “Mario Rossi” tutto questo non sarebbe mai accaduto, a claudio D’Alessio si… un processo al Nome e non a fatti neanche lontanamente accaduti o citati negli articoli. Vorrei parlare di lavoro di affetti di cose vere , concrete non star qui a sbuffare e annoiare gli altri su una vicenda mai accaduta, basata solo su un unico elemento, il Dio denaro che non pone mai limiti alla povertà d’animo di certa gente».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 11:20

