Malore improvviso pochi giorni dopo la pensione: morto Claudio Amadio, aveva 67 anni

E' stato ritrovato senza vita sul divano di casa, dalla moglie appena rientrata dal lavoro. E' morto all'età di 67 anni, Claudio Amadio, stimato docente universitario, che appena pochi giorni fa ha festeggiato la pensione. La causa della morte sarebbe un attacco cardiaco improvviso. Amadio, che per lunghi anni ha insegnato alla facoltà di ingegneria a Trieste, è stato anche sindaco di Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, dal 1995 al 1999 e per più di un mandato consigliere comunale, scrivono i quotidiani locali.

Il ricordo del sindaco

A ricordarlo l'attuale sindaco del comune, Gianluca Falcomer: «Lo voglio ricordare con le parole di Mario Miorin nel suo libro dedicato agli amministratori del nostro comune "Il Sindaco della svolta" e per due primati assoluti: egli è stato il primo sindaco ad essere eletto direttamente dalla popolazione e il più votato di sempre».

Una vita per lo studio

Per anni Amadio ha insegnato ingegneria all'Università di Trieste, dove è ricordato con stima anche da molti ex colleghi, ma è anche nella sua grande passione, la politica che ha lasciato il segno. «È stato un onore condividere con lui un pezzo del mio percorso amministrativo. Ricordo i suoi interventi alla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale - scrive su Facebook Luigino Moro, ex sindaco di Caorle e di San Stino di Livenza - Una bella persona, capace e discreta, sempre rispettosa dell'interlocutore e portata alla condivisione ragionata delle scelte. Non ti dimenticherò, riposa in pace».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 13:00

