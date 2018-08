Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La storia diha commosso tutta l'Italia: la sua lotta contro ilil desiderio di sposare l'uomo che amava e infine, purtroppo, la vittoria del terribile male che l'ha strappata alla vita dopo 8 anni di sofferenza. Ma oltre al dolore per la perdita a Emilio Folco, marito di Claudia, è arrivata anche laDopo 9 giorni dalla morte della donna che amava è arrivata in casa una donna incaricata dall'Inps che gli ha comunicato che doveva fare una visita fiscale per la donna al fine di accertare se la malata oncologica era nelle condizioni di non andare al lavoro. «Quello che è accaduto è vergognoso. Era già successo un mesetto fa: stessa scena, con un’altra dottoressa. Claudia era in casa. Mi ritrovai a dover spiegare la situazione. Ma finì lì», ha raccontato Emilio a Il Tirreno, spiegando che ora però non ha più voglia di tacere. «Ho deciso di rendere pubblica questa cosa non solo per la mia Claudia, che non c’è più, ma per tutti i malati che rischiano di ritrovarsi in una situazione del genere», ha proseguito., comprendendo però il caso e il dolore di Emilio. L’Inps infatti ha effettuato una verifica interna sulle procedure per capire l’accaduto, confermando che Claudia non aveva nemmeno l'obbligo di rimanere a casa, vista la gravità della sua patologia. Quello che è accaduto è stato un errore del sistema, che avrebbe dovuto eliminare il suo nome e poi un errore umano che avrebbe dovuto controllare la pratica a nome della donna.