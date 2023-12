Claudia Giannetto scomparsa prima della finta festa di laurea, l'appello disperato: «Un pezzo di carta non vale la tua vita»

di Valerio Salviani

Claudia Giannetto è partita da Giugliano giovedì mattina insieme ai genitori, diretta alla discussione della tesi di laurea all'università L'Orientale di Napoli. Quella laurea, però, non ci sarebbe mai dovuta essere. La ragazza, 25 anni, aveva mentito alla famiglia, forse per paura di ammettere di non essere riuscita a laurearsi in tempo. Un dramma che colpisce tanti giovani. Qualcuno, arrivato anche al suicidio. Un timore che sta devastando anche chi cerca Claudia da giovedì.

L'appello disperato

Claudia Giannetto è scomparsa giovedì intorno alle 14.30 in zona Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, dove ha sede proprio L'Orientale. L'associazione studentesca Link Orientale ha lanciato il primo appello, poi si sono uniti i docenti della facoltà che frequentava la 25enne e tanti amici.

Tantissimi i messaggi social per la giovane. «L'ultima volta è stata avvistata nei pressi di Mezzocannone (fermata metro Università).



