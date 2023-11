Visconti a Roma, Casiraghi a Milano: ecco i licei che preparano meglio

di Lorena Loiacono

Anche per le scuole è tempo di pagelle: arrivano i voti per le superiori dal liceo Visconti di Roma al Casiraghi di Milano e, a stilarle, come ogni anno nell’ultimo decennio, è Eduscopio. Il sistema creato dalla Fondazione Agnelli che aiuta gli studenti di terza media a confrontare le scuole superiori della loro zona, in base a come queste preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma. È possibile accedere al motore di ricerca eduscopio.it e trovare tutte le scuole, in base all’indirizzo selezionato e alla zona prescelta, classificate in base ai risultati raggiunti dagli studenti diplomati. Quest’anno il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole, nei tre anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020, seguendo i percorsi di oltre 1,1 milioni di diplomati.

ROMA. I licei che preparano meglio all’università, nella Capitale, sono il classico Visconti e lo scientifico Righi, il Newton per le scienze applicate e l’Amaldi per il linguistico, tra gli istituti che preparano meglio al lavoro invece c’è il Vespucci per il professionale nei servizi.

MILANO. Il miglior classico è il Casiraghi, il Volta tra gli scientifici, il Civico Manzoni tra i linguistici e il Bazzi tra i tecnici tecnologici. Tra gli istituti tecnici e professionali che preparano meglio al lavoro ci sono l’Enrico Mattei e il Primo Levi.

TORINO. Perde quota dal primo al quarto posto il classico D’Azeglio mentre lo scientifico Agnelli, il tecnico tecnologico Vittorini e il Valsalice per scienze applicate salgono dalla quinta alla prima posizione.

NAPOLI. Volano dalla settima alla prima posizione il Galileo Galilei per Scienze umane e l’economico sociale Villari.

SOS ORIENTAMENTO. «Una risorsa come Eduscopio – ha ricordato il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto – dovrebbe arrivare dopo un triennio alle scuole medie molto concentrato sull’orientamento, con attività didattiche dedicate a fare emergere gli interessi e le inclinazioni degli studenti. Sappiamo che non sempre è così e spesso il consiglio orientativo della scuola si limita a ratificare il profitto scolastico, anziché aiutare gli studenti a scegliere l’indirizzo di studi più consono alle qualità di ciascuno».

EFFETTO COVID. L’ultima delle tre coorti analizzate è quella che ha finito le superiori in pieno lockdown, nel 2020, e ha iniziato l’università in pandemia quindi interamente online, nel ’20-21. Alla maturità ci fu un’impennata nei voti: a livello nazionale si arrivò a 81,5/100, quindi circa 5 punti in più rispetto alle tre annualità precedenti. Evidentemente, hanno influito le diverse modalità dell’esame in quell’anno. Non solo, nel 2020-2021 si registrò un aumento di immatricolazioni con il 56,2% dei diplomati contro il 54% del 2019, 2018 e 2017. Ma aumentò notevolmente anche la quota degli immatricolati che non fecero neanche un esame il primo anno dal 16% al 18,8%.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 06:00

