Google trends, le parole più cercate nel 2021: Sport, Green pass, Carrà e Classroom

Lo sport batte il Covid. Come ogni anno Google in periodo natalizio regala la classifica dei termini più ricercati attraverso il noto motore di ricerca e a sorpresa il coronavirus non si piazza tra i primissimi posti di questa particolare competizione.

La partita Roma - Inter (Foto: Ansa)

Arrivano i top trending di Google per l’Italia e a livello globale. In prima posizione si attesta naturalmente il calcio, con la Serie A ripartita a giugno 2020 dopo lo stop a causa della pandemia. Al secondo l’evento dell’estate 2021, gli Europei 2020 vinti dall’Italia in finale contro l’Inghilterra. Occupa la terza posizione l’app Classroom, utilizzata dai ragazzi per la didattica a distanza per la pandemia. Al quarto posto Raffaella Carrà, indimenticata showgirl e conduttrice venuta a mancare il 5 luglio scorso. In quinta posizione ancore calcio, con la Champions League, nonostante nella stagione i team italiani non siano andate oltre gli ottavi di finale.

Il tennis entra al sesto posto con il Roland Garros, che ha visto il nostro Matteo Berrettini fra i protagonisti della competizione, e si ripete all’ottavo con Wimbledon. In settima posizione Christian Eriksen, il giocatore che ha avuto un malore durante la partita Danimarca Finlandia svolta durante gli Europei. Il Covid arriva in nona posizione con le ricerche relative al Green Pass e chiude invece la classifica proprio il tennista Matteo Berrettini.

Top 10 trending in Italia

1 - Serie A

2 - Europei

3 - Classroom

4 - Raffaella Carrà

5 - Champions League

6 - Roland Garros

7 - Christian Eriksen

8 - Wimbledon

9 - Green Pass

10 - Matteo Berrettini

CLASSIFICA GLOBALE

La classifica globale vede invece nelle prima tre posizioni il cricket, nelle prime due le partire Australia contro India e India contro Inghilterra, mentre la terza è occupata dall’Indian Premier League di cricket.

Largo poi ancora allo sport con l’Nba americana di basket, gli Europei di calcio Euro 2021, la Copa América di calcio e la partita di cricket India contro Nuova Zelanda. E ancora cricket in ottava posizione con la manifestazione T20 World Cup. In nona posizione il successo della serie Netflix Squid Game e all’ultimo posto per il rapper Dmx, venuto a mancare lo scorso 9 aprile dopo un'overdose.

Top 10 search global

1 - Australia vs India

2 - India vs England

3 - IPL

4 - NBA

5 - Euro 2021

6 - Copa América

7 - India vs New Zealand

8 - T20 World Cup

9 - Squid Game

10 - DMX

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 13:24

