Muore mentre fa il bagno: lo vede un ex bagnino ma i soccorsi sono inutili

Sabato 20 Luglio 2019, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Un'altra tragedia al mare. Un uomo di 74 anni di Morrovalle è morto mentre faceva il bagno almare all'estremità del lungomare nord di Civitanova Marche. Il corpo dell'uomo è stato avvistato da un ex bagnino che stava transitando proprio in quella zona con la sua canoa. L'uomo ha subito lanciato l'allarme e dalla spiaggia è partito un uomo del servizio di assistenza «Cluana Nantes». Recuperato, il 74enne è stato portato a riva dove erano presenti quattro infermieri del 118 anche se in quel momento erano fuori servizio. Non c'è stato però niente da fare, inutili tutti i tentativi di rianimare il 74enne rimasto per troppo tempo con la testa sott'acqua. Nel frattempo sul luogo della tragedia posto erano intervenuti i Carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto di Civitanova, oltre all'auto medica della Croce verde.