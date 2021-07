Ciro Grillo, al via udienza preliminare: assenti i quattro imputati. Spunta altra inchiesta per revenge porn

Inizia oggi l'udienza preliminare a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza italo-norvegese di 21 anni (all'epoca dei fatti 19enne), che li ha denunciato nel luglio 2019. Al via oggi pomeriggio l'udienza preliminare a partire dalle 14 al Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna.

La Procura, secondo quanto riportano alcuni quotidiani, ha anche aperto un terzo fascicolo legato al caso, un'inchiesta contro ignoti per revenge porn. Nel corso dell'indagine infatti sono stati acquisti diversi video e fotografie di rapporti di quella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. In alcune si vedono anche i ragazzi che appoggiano i loro genitali sul viso dell'altra ragazza, amica della italo-norvegese, mentre dorme.

I quattro imputati non saranno in aula

I quattro imputati, tutti genovesi, non sono attesi in aula. Ci saranno ovviamente i loro avvocati: Enrico Grillo, Sandro Vaccaro, Gennaro Velle, Romano Raimondo, Ernesto Monteverde e Mariano Mameli. Con la richiesta di rinvio a giudizio, il procuratore Gregorio Capasso e la sostituta Laura Bassani, accusano Grillo jr e gli altri tre di aver abusato della 19enne e della sua amica.

La giovane ha raccontato agli inquirenti di essere stata costretta a bere vodka, quindi stuprata prima dal solo Corsiglia e in un secondo momento anche dagli altri tre ragazzi conosciuti poche ore prima nella discoteca Billionaire. Grillo, Capitta e Lauria sono accusati anche di violenza sessuale nei confronti della seconda ragazza per delle foto oscene scattate mentre lei dormiva. Potrebbero essere proprio quei video al centro del nuovo filone d'inchiesta sul revenge porn.

Bongiorno: «Approfondimenti su revenge porn»

«Finalmente», ha commentato arrivando in Tribunale, accompagnata dall'avvocato Dario Romano, l'avvocato Giulia Bongiorno, che rappresenta la ragazza italo-norvegese. «Finalmente - spiega - perché chi fa una denuncia ha interesse affinché ci sia una verifica in aula». Poi aggiunge: «Nessuno di noi può immaginare il dolore che prova la vittima di questi reati». Di più non ha voluto aggiungere: «Non parliamo fuori dalle aule...». «C'è stato un approfondimento investigativo, un rimbalzo di immagini e di video su cui la Procura credo stia approfondendo», ha spiegato a proposito del nuovo filone d'inchiesta sul revenge porn.

Legale seconda ragazza: «Non è processo politico»

«È inevitabile il clamore mediatico su questa vicenda, ma questo non diventa un processo politico né esemplare. Resta una storia brutta, di ragazzi». Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Vinicio Nardi, legale della seconda ragazza coinvolta nel presunto stupro che vede indagato Ciro Grillo e i suoi tre amici. Nardi è appena arrivato in Tribunale a Tempio Pausania. «Dobbiamo permettere ai giudici di fare il loro lavoro - dice - Non voglio invitare all'indulgenza ma invitare alla cautela e alla riservatezza. A me pare che tutti i legali hanno mantenuto questo atteggiamento di riservatezza». «C'è grande cautela, perché sono convolti ragazzi molto giovani, dia da una parte che dall'altra», conclude.

