Processo Ciro Grillo, le chat di Silvia con l'amica: «Mi hanno usata e gettata via, è stato orrendo. Si sono divertiti»

«Mi sono sentita usata e gettata via, diciamo solo per divertimento... mi sento così sbagliata», confida Silvia, nome di fantasia, due giorni dopo lo stupro subìto da Ciro Grillo e dai suoi tre amici genovesi Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. La ragazza italo-norvegese parla alla sua amica Mia (nome inventato anche questo) che vive a Oslo. E ancora «Non riuscivo a dire di no e ad oppormi». Sarebbe questa una delle frasi contenute nei messaggi scambiati tra la studentessa italo norvegese e la sua amica norvegese nelle ore successive al presunto stupro di gruppo denunciato dalla studentessa, che vede sul banco degli imputati proprio per il reato di stupro di gruppo Ciro Grillo, figlio di Beppe, comico genovese e fondatore del Movimento 5 Stelle, insieme a tre suoi amici genovesi: Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. I fatti contestati, lo ricordiamo, risalgono alla notte tra il 16 e 17 luglio del 2019 e sarebbero avvenuti nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo.

In aula a Tempio Pausania, in provincia di Sassari, dove si tiene il processo ieri è stata chiamata a testimoniare una delle più care amiche di Silvia, Mia, con la quale c’era stato un lungo scambio di messaggi (sia scritti sia vocali) via WhatsApp subito dopo i fatti del luglio del 2019.

«Mi sono sentita usata e gettata via, diciamo quasi solo per divertimento, e non so... mi sento così sbagliata che vorrei poter ricominciare per davvero.

La ragazza, assistita da una traduttrice, ha deposto in inglese e riferito dei messaggi ricevuti dalla presunta vittima della violenza di gruppo nell'aula del tribunale di Tempio Pausania, rispondendo alle domande del procuratore Gregorio Capasso e del pool di avvocati della difesa. Quattro cartelle con le trascrizioni dei messaggi tra le due amiche sono state acquisite al corposo fascicolo all'interno degli atti del processo ed è stato dato incarico a un perito di trascrivere i messaggi vocali estrapolati dai telefoni della principale accusatrice e di effettuare la traduzione di quelli scritti in inglese.

Intanto fuori dal tribunale andava in scena una manifestazione di un centinaio di persone, con bandiere, striscioni, cartelli e linee di rossetto sulle guance. Tutte e tutti a sfilare per le vie del centro e a scandire un mix di slogan che andavano da «free Palestine» a «lo stupratore non è un malato ma è il figlio normale del patriarcato»

