Attraversa il passaggio a livello senza barriere, travolto in scooter dal treno

Incidente mortale stamattina in aperta campagna a, sui binari della. Una persona in scooter è statada un treno partito da Napoli alle 7.22, mentre attraversava i binari per raggiungere la parte opposta della strada. Da quanto appreso, la persona avrebbe oltrepassato un passaggio a livello senza barriere. Sul posto i carabinieri.Seguono aggiornamenti