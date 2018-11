di Andrea Ruberto



«Marco non fa il biglietto sui treni da sei anni. Lo dice e se ne vanta! Dice che i treni fanno schifo e i dipendenti fannulloni! Di fannulloni ne abbiamo trovati 10 e li abbiamo licenziati! A noi il coraggio non manca! Ma non permetto a nessuno di infangare il lavoro complicato di migliaia di persone!», dichiara De Gregorio, determinato a portare la questione in un’aula di tribunale.



«Il mio post era provocatorio - controbatte Serpico - Il biglietto lo faccio alle stazioni di Marigliano e Scisciano perché a San Vitaliano la stazione non è presenziata. I servizi non sono funzionanti, c’è una zona di spaccio e degrado e la sera ho paura perché non c’è neanche l’illuminazione all’esterno. De Gregorio ha detto che i controlli sono aumentati e che le stazioni sono sorvegliate da telecamere, ma è una cosa falsa. Quando si metterà un piano di sicurezza?». Il giovane di San Vitaliano conclude chiedendo un appuntamento al presidente Eav per esporre le sue motivazioni: «Ho scritto più di quarantasei reclami. Noi abbiamo paura caro De Gregorio e spero che ci ascolterai».