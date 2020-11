Ciondolo anti-Covid, Giuseppe Tiani si dimette dopo il video: «Ma non sono Wanna Marchi»

Giuseppe Tiani si è dimesso dopo la bufera suscitata dal video che lo mostra con in mano un presunto ciondolo anti-Covid. Il presidente di InnovaPuglia Spa, società in house sotto il controllo della Regione stessa, ha comunicato le sue dimissioni «irrevocabili» in una telefonata al governatore della Puglia Michele Emiliano che verranno formalizzate stasera.

Tiani aveva spiegato la sua posizione ieri sera a "L'aria che tira": «Non ho mai fatto riferimento a ciondoli salvifici alla Wanna Marchi. Sono stato dileggiato perché nell'ambito di un'audizione parlamentare ho semplicemente chiesto di utilizzare la tecnologia più all'avanguardia», ha sostenuto.

Leggi anche > Quattro Regioni a rischio zona rossa: quali sono e quando potrebbe scattare il lockdown

«Io uso la mascherina, mi lavo le mani. Io non ho rapporti con l'azienda, sono una persona di trasparenza assoluta. Ho parlato di un purificatore d'aria, ho chiesto al Parlamento di usare la tecnologia per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Non mi voglio interessare di questioni mediche, il mio messaggio era relativo all'uso di tecnologie», dice ancora. «Ho commesso un errore a mostrare il ciondolo, il mio intervento - ribadisce - era solo finalizzato a chiedere l'uso di tecnologia».

Giuseppe tani, ieri in audizione alla camera ha presentato il ciondolo anticovid. Lui è segretario di innovapuglia, nominato da Emiliano per gestire tutti gli appalti regionali e l’innovazione pic.twitter.com/Gdu9mjOPFi — annarita digiorgio (@ardigiorgio) November 10, 2020

Tiani aveva mostrato l'oggetto in audizione alla commissione Affari Costituzionali della Camera. «Si tratta di un neutralizzatore di batteri, ci sono elementi di concretezza su cui lavorare», dice nel filmato. Su Twitter il video è diventato rapidamente virale, con Tiani paragonato a Wanna Marchi, per via dei toni un po’ da televendita del suo intervento. «Costa 50 euro», afferma, in videoconferenza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA