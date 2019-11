Cinzia Paglini, la cantante scomparsa ritrovata in ospedale: «Il mio stalker ai domiciliari, se torna libero mi farà del male»

Claudia Stabile, la mamma scomparsa si fa viva dopo Chi l'ha Visto: «Mio marito è geloso e mi sgridava»

Mercoledì 13 Novembre 2019, 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, la cantante di 56 anni discomparsa perché perseguitata da uno stalker, è tornata a casa. Aparla l'uomo accusato: «Un po' ero innamorato di lei, ma è una bugia che ero insistente». A denunciare la scomparsa della donna era stata la figlia della donna, Mariagrazia Imperatrice, lanciando diversi appelli sui suoi canali social e in radio.La ragazza, insieme alla madre, di recente era stata ospite diper raccontare aproprio l’incubo che durava da un paio d’anni. Cinzia ha spiegato anche a Chi l'ha Visto di essere perseguitata da un fan ossessionato dalla sua immagine, un uomo che è arrivato ad aggredirla dopo essersi appostato sotto casa. Un racconto drammatico durante il quale la stessa artista ha ammesso di aver tentato il suicidio perché esasperata da quella situazione.«Ho sbagliato a mandare quei messaggi, ma non le avrei mai fatto del male», ha aggiunto il presunto stalker. L'uomo è stato condannato a due anni e sei mesi per stalking nei confronti di Cinzia. ​«Ho paura, se lui torna libero mi farà del male», ha detto la cantante.