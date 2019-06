Cinzia Marino, parrucchiera trovata morta nel 2016: caso riaperto

Venerdì 7 Giugno 2019, 20:10

Un, la42enne di Capua (), trovata senza vita, con varie fratture alle schiena,, all'interno di una vasca di cemento, nell'ex canapificio in via Boascariello a Capua.Il giudice delle indagini preliminari, Alessandra Grammatica, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dovrebbe pronunciarsi, in questi giorni, sull'opposizione alla richiesta di archiviazione del pm Marta Correggia fatta dalla difesa, l legale della famiglia Marino, Alessandro Barbieri. Sono state chieste dalla difesa anche ulteriori delle informazioni alla Procura sul Dna ritrovato sul cadavere della 42enne che potrebbero aiutare a risolvere questo giallo., atteso che sono state rilevate all'istituto di Medicina Legale di Caserta fratture al corpo e alla testa della 42enne, ma che potrebbero scaturire anche da una caduta accidentale o voluta. Nel contempo però, gli inquirenti hanno pure seguito una seconda ipotesi, ovvero che Cinzia Marino potrebbe essere stata prima bastonata e poi spinta, dall'ignoto assassino, da uno dei piani rialzati dell'edificio a ridosso della vasca in cui è stata poi ritrovata.