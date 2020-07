Cinghiali rubano le pizze al fattorino: il video fa il giro del web

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Luglio 2020, 19:43

Mai abbandonare lo scooter con leincostudito, soprattutto se a girare nei paraggi ci sono dei furbissimi. Ciò che è successo a San Fruttuoso, nel Genovese, ha infatti dell'assurdo. Mentre il fattorino è alle prese con una consegna dentro un appartamento, i cinghiali, affamati, ne hanno approfittato facendo cadere in terra il contenitore utilizzato per il trasporto e si sono goduti. Il, girato da alcuni ragazzi, è stato pubblicato sulla pagina Facebook "Mugugno Genovese" e in poche ore ha fatto il giro dei social.