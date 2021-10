LIDO DI VENEZIA - Ricercato, wanted, braccato (ma non certo per fargli del male): si cerca ovunque nell'isola del Lido di Venezia il cinghiale che è stato immortalato domenica 17 ottobre mentre nuotava in mare e passeggiava sulla lunata del Mose. L'animale è stato avvistato anche per le strade del Lido. Che fine avrà fatto?

