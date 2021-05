Choc in spiaggia: cinghiale a "passeggio" tra i bagnanti VIDEO

Un cinghiale a spasso in spiaggia: succede sul tratto di arenile di Vernazzola, in Liguria. E il video è diventato virale sui social. Si nota un cinghiale che si aggira indisturbato tra i bagnanti impauriti. Il cinghiale è comparso dal nulla, in cerca di cibo, e ha rovistato tra le borse e gli zaini delle persone distese a prendere il primo vero sole di stagione, per poi dileguarsi senza recare apparentemente danni a nessuno. Ma la paura in spiaggia è stata davvero tanta.

Molti bagnanti sotto choc hanno pubblicato sui social l'incredibile apparizione del cinghiale: non sarebbe la prima volta che piombano in spiaggia nella zona alla disperata ricerca di cibo.

Tra i bagnanti allibiti c'è chi scherza ("E' più agile di me" dice una signora) e chi prende in braccio i bambini, decisamente impauriti. Poi il cinghiale, un po'... deluso per non aver trovato cibo lungo il bagnasciuga, abbandona l'arenile salendo in cima agli scogli e tornando in strada.

