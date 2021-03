Un cinghiale morto tra rifiuti e degrado. La foto fa il giro dei social, ma dove è stata scattata?

Sporcizia, degrado e incuria. Una foto impietosa quella che mostra un cinghiale - apparentemente senza vita - disteso su un materasso abbandonato accanto a dei cassonetti della spazzatura. L'immagine sta facendo il giro dei social e sono in molti ad averla immediatamente associata a Roma, dove è frequeste l'avvistamento di cinghiali a piede libero nei quartieri residenziali. Ma c'è un dettaglio che portaad affermare con certezza che non si tratti della Capitale: i cassonetti ultilizzati per la raccolta dei rifiuti non sono quelli posizionati da Ama sulle strade cittadine.

Gli elementi per identificare la provenienza della foto che colpisce a prescindere da dove sia stata scattata sono pochi. Chiediamo l'aiuto dei lettori per localizzare il luogo preciso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 11:34

