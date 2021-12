Cinecittà e Volo per stregare Dubai. Il genio italiano protagonista a Expo2020

Lorena Loiacono

Il genio italiano protagonista all'Expo 2020 di Dubai. Domani a conquistare la scena dell'Expo ci sarà l'Italian Creativity Day per promuovere il meglio del made in Italy, dall'arte alla Moda, dalla musica al cinema. Il Sottosegretario al ministero della cultura, Lucia Borgonzoni, ha lanciato l'appello e sono tante le professionalità che hanno deciso di partecipare all'incontro che si terrà all'Italy Pavilion per raccontare e celebrare la bellezza e l'eccellenza dell'industria creativa italiana.

La giornata si aprirà con un viaggio virtuale tra i 55 siti italiani riconosciuti Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. «Vogliamo raccontare quello che siamo e quello per cui il mondo ci ama ha commentato Lucia Borgonzoni - c'è tanta aspettativa nei confronti dell'Italia. Seguirà la mostra fotografica allestita da Cinecittà per raccontare, attraverso l'archivio storico già patrimonio Unesco, gli Studios e la magia del cinema italiano attraverso immagini iconiche come lo storico ingresso, la scultuta della Venusia del film Il Casanova di Fellini e il Teatro 5. «Cinecittà conserva la memoria visiva del nostro Paese - ha dichiarato la presidente Chiara Sbarigia e si proietta nel futuro con i giovani talenti e l'ampliamento dei propri Studios». Tra le eccellenze che prenderanno parte alla delegazione saranno presenti, Dolce & Gabbana, Mapei e Bulgari con una mostra sull'arte creativa. Saranno sul palco invece Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto de Il Volo, che porteranno il meglio del loro repertorio e un tributo al Maestro Morricone.

Il concerto sarà aperto dalla chitarrista Carlotta Dalia e dal violinista Giuseppe Gibboni, vincitore del 1° premio della 56esima edizione del Concorso Paganini.

