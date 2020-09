di Nico Riva

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Settembre 2020, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le previsioni meteo degli scorsi giorni avevano anticipato l'arrivo di un forte ciclone tropicale nel Mediterraneo, che avrebbe colpito in particolare il Mar Ionio e le coste della Grecia. Ma anche l'Italia in queste ore ha dovuto affrontare la furia del tempo. La Calabria è la regione più colpita dalle piogge e dalle raffiche di vento per ora, ma il peggio lo vedrà la Grecia nella giornata di domani, sabato 19 settembre.Il ciclone tropicale ha investito il sud Italia con temporali e forti venti, soprattutto sulla zona dello Ionio. Nel crotonese son caduti quasi 100 millimetri di pioggia, e le onda del mare hanno raggiunto anche i 3 mesi sulla costa calabrese. L'ondata di maltempo però interesserà nelle prossime ore anche il resto del Mezzogiorno, dalla Puglia alla Sicilia, passando anche per Molise, Campania e Basilicata., quando avrà raggiunto il suo picco, secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara. Le piogge saranno torrenziali e il vento raggiungerà anche i 160 chilometri orari. «Qui il ciclone mediterraneo sarà un vero e proprio uragano», ha spiegato Ferrara all'Ansa. «Per quanto piuttosto rari, gli uragani mediterranei, non sono nuovi soprattutto nel periodo compreso tra settembre, ottobre e novembre, quando il Mediterraneo ha massimizzato l'accumulo di calore»