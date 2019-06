Rissa tra ciclista e pedone: non lo fa attraversare, l'altro gli lancia la bici in strada. Il video finisce in rete

Mercoledì 5 Giugno 2019, 11:11

Una lfinisce alle mani. È successo a Carpineti, in provincia diall''incrocio tra la provinciale per Baiso e la strada che sale al Castello matildico. Un pedone e un ciclista hanno inziato a discutere animatamente per una precedenza non data, come purtroppo spesso accade.Una scena che spesso si ripete nelle strade cittadine e non, ma questa volta è persino degenerate in una rissa. Un video mostra quello che è accaduto: il cicloamatore sembra essere piuttosto agitato, inizia a gridare e a rincorrere un passante. Sembra che il ciclista non abbia dato la precedenza al pedone che ha fatto notare l'infrazione scatenando così la sua ira.A quel punto il ciclista dà un ceffone al passante che in tutta risposta lancia in strada la bici. La lite degenera, i due continuano a gridare e rincorrersi in strada. L'insegumento però finisce male per il ciclista che riprende la sua bicicletta e si allontana. Il video postato in rete è diventato virale, ma certo non deve essere motivo di orgoglio per nessuno dei protagonisti della vicenda.