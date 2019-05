Ciclista sbuca dalla ciclabile, travolto da una moto: morto sull'asfalto dopo un volo di 10 metri

+++notizia in aggiornamento

Sabato 25 Maggio 2019, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA GIUSTINA IN COLLE -poco dopo mezzogiorno di oggi, 25 maggio, a, nel Padovano, lungo il tracciato della frequentatissima. Vittima un 76enne di, di cui per rispetto alla famiglia - non ancora informata - non pubblichiamo per ora il nome. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra lae via Ceccarello. Il ciclista usciva dalla ciclabile mentre su via Ceccarello proveniva una moto, una Suzuki, condotta da P.A.V., un 28enne di origine rumena ma residente a. Dopo l'impatto con la moto, il ciclista ha compiuto un volo di circa dieci metri. I soccorsi, pare chiamati dallo stesso motociclista, sono arrivati subito ma sono stati inutili: il padovano è morto sull'asfalto di via Ceccarello, in pochi minuti.La dinamica del tragico incidente è tuttora al vaglio. La, realizzata sul sedime di un'ex ferrovia militare risalente alla prima metà del Novecento, ha un tracciato bellissimo e quasi perfettamente rettilineo, intersecato però spesso dalle molte strade asfaltate sorte nei decenni. La massiccia frequentazione dell'Ostiglia da parte di ciclisti, e il traffico automobilistico attuale sulle strade attraversate dall'Ostiglia, che non è più certamente quello dei primi decenni del secolo scorso, pone in tutta evidenza un problema di messa in sicurezza dei numerosissimi incroci tra l'Ostiglia e le strade che questa interseca.