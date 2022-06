Auto impazzita travolge e uccide un 25enne sulla pista ciclabile

Auto impazzita travolge e uccide un ciclista di 25 anni che percorreva la pista ciclabile in via Dante, a Mestre, oggi pomeriggio 19 giugno, finendo poi addosso al cordolo e capottandosi. Il conducente dell'auto, un 36enne trevigiano residente a Roncade, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato subito fermato e arrestato dagli agenti della Polizia e da uomini della polizia locale: si attendono ora gli esiti sullo stato psico-fisico dell'investitore.

La vittima è un giovane di 25 anni di origini maliane regolare in Italia e operaio della Fincantieri, residente a Marghera. Terribile botto Il terribile botto dell'incidente è stato avvertito da molti residenti, che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Nella sua folle corsa sulla ciclabile l'autovettura ha abbattuto diversi paletti, e dopo l'investimento del giovane, in sella ad una bicicletta, si è schiantata contro una recinzione, capovolgendosi. Il giovane investito, uno straniero di poco più di vent'anni, è spirato poco dopo il ricovero in ospedale.

