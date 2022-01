Ciclista investito da camion a Verona: morto 70 enne

Tragico incidente stradale questo pomeriggio a Verona. Un ciclista veronese di 70 anni è morto nello scontro con un camion avvenuto in via Sasse nella zona di San Michele Extra. La vittima, residente a Montorio, si è scontrato con il mezzo pesante che trasportava terra. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La dinamica dell'incidente e la responsabilità saranno ricostruite dal Nucleo infortunistica della Polizia locale scaligera.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 19:44

