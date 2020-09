Gabriel Garko fa coming out al Grande Fratello in diretta, le parole del fidanzato

INCIDENTE DOMESTICO



L'ex calciatore di Fiorentina, Torino e Roma, nonché allenatore (anche del Cervia in serie D in un reality televisivo) Ciccio Graziani , nelle scorse settimane era stato vittima di un incidente domestico, che gli è costato la frattura di alcune costole e lo ha costretto a un ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Arezzo. Adesso, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale , racconta l'accaduto e ringrazia tutti i fan per la vicinanza e l'affetto.





Ciccio Graziani racconta l'incidente e ringrazia chi gli è stato vicino. "Non ho parole per ringraziarvi di tutto l'affetto, la stima e la simpatia che mi avete dimostrato in questo momento così difficile della mia vita. A volte ci sentiamo talmente forti e liberi che non diamo la giusta importanza ai pericoli che corriamo", dice Graziani , aggiungendo una raccomandazione: "Che sia una scala o un muretto, non salite oltre i due metri di altezza perché è davvero pericoloso. Io sono caduto da sei metri e mezzo e il buon Dio mi è stato vicino. Senza di Lui non starei a raccontarvi questa avventura: ha detto a un angelo di aiutarmi, ha fatto in modo tale di attutire il colpo".